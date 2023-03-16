На весенние полевые работы в Беларуси уйдет около 3 миллиардов рублей

Потребность в финансах рассчитана с января по май.

«Больше всего финансовых средств — 1,1 млрд рублей — пойдет на минеральные удобрения, — сообщает Аgronews со ссылкой на Минсельхозпрод. — На приобретение горюче-смазочных материалов потребуется 732 млн рублей. Более 420 млн рублей будет направлено на закупку средств защиты растений, еще в 361 млн рублей обойдется ремонт и техническое обслуживание агромашин.

На приобретение семян будет затрачено 292 млн рублей.

Основными источниками финансирования станут собственные средства сельскохозяйственных организаций — сумма равняется почти 1,3 млрд рублей. Также планируется использовать и другие ресурсы, в том числе финансовые средства республиканского и местных бюджетов, кредиты банков.