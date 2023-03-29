На условиях предоплаты обещали изготовить и установить могильные памятники и надгробия: возбуждено уголовное дело

Прокуратура Гомельской области возбудила уголовное дело по подозрению должностных лиц частного предприятия в мошенничестве по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

«Должностные лица коммерческой организации, зарегистрированной на территории Минского района, с февраля 2022 года по март 2023 года на условиях предоплаты заключали с жителями Гомеля договоры об изготовлении и установке могильных памятников и надгробий, — сообщает служба информации прокуратуры Гомельской области. — При этом подозреваемые изначально не намеревались выполнять принимаемые на себя обязательства.

Своими противоправными действиями должностные лица предприятия завладели принадлежавшими потерпевшим деньгами в сумме не менее 135 тысяч рублей.

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области.

Пострадавшим от подобных действий необходимо обратиться с соответствующим заявлением в органы внутренних дел».