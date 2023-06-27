На Уимблдоне ужесточили условия участия белорусских теннисистов

Оргкомитет Уимблдона ужесточил условия участия в турнире белорусов и россиян. Об этом сообщил BBS Sport.

Организаторы Уимблдона изменили формулировки в декларации о нейтралитете, которую ранее обязали подписать всех спортсменов из Беларуси и России, участвующих в соревнованиях.

Теннисисты теперь обязаны доказать, что они разорвали контракты с компаниями под санкциями или компании, которые находятся под управлением людей, попавших под санкции.

В конце марта 2023-го в Ассоциации лаун-тенниса Великобритании допустили участие в Уимблдоне белорусов и россиян при условии подписания спортсменами так называемой декларации о нейтралитете.