На трассе Москва – Минск перевернулся микроавтобус, 6 человек в больнице

Белорусские врачи оказывают помощь пострадавшим.

«По предварительной информации Центра медицинского реагирования Министерства здравоохранения Беларуси, на трассе М1 Москва — Минск (на 526 км), перевернулся микроавтобус с гражданами Российской Федерации. Из 7 пассажиров, 6 человек госпитализированы (из них один подросток 2005 г.р.) в хирургическое отделение Толочинской ЦРБ. У граждан диагностированы различные травмы, ушибы, резаные раны.

После проведения диагностики ребенок переведен в Оршанскую больницу в травматологическое отделение», сообщает Минздрав.

В УГАИ Витебского облисполкома рассказали, что ДТП произошло 12 марта около 21 часов. По предварительной информации, водитель 1965 года рождения, находившийся за рулем Hyundai, не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло и он опрокинулся.