На Светлогорском ЦКК произошел взрыв. Есть погибшие

Спасатели выехали по сообщению о вспышке газовоздушной смеси на территории ОАО «Светлогорский ЦКК», сообщили в МЧС.

Сейчас ищут двух рабочих, которые проводили регламентные работы.

Председатель Светлогорского райисполкома Дмитрий Шабетник дал комментарий о ситуации на Светлогорском ЦКК в газете «Светлагорскія навіны»: «Как известно, со 2 июня Завод беленой целлюлозы Светлогорского ЦКК находился на официальной остановке. При проведении профилактических и ремонтных работ в цехе выпарки скипидара при промывке теплообменника произошел взрыв. На предприятии работает комиссия для выяснения причин произошедшего. Угрозы для жизни и здоровья населения нет».

По информации главного государственного санитарного врача Светлогорского района Александра Лугинца, сейчас группа специалистов зонального центра гигиены и эпидемиологии работает на месте ЧП. О результатах исследований сообщат дополнительно.

Позже стало известно, что на месте взрыва обнаружены останки, предположительно, трех человек. Об этом сообщило издание «Светлагорскiя навiны»со ссылкой на начальника местного РОЧС Андрея Высоцкого.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.