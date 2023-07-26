На старте: кто попадет в Палату представителей?

К 1 сентября Советы депутатов определятся с числом округов к выборам депутатов.

Как известно, в феврале будет определен состав Палаты представителей и сформированы местные Советы депутатов.

Согласно установленным срокам, не позднее 1 сентября будет определено количество округов, а также средняя численность избирателей в них. К середине декабря – концу января Центризбирком окончательно завершит формирование территориальных и участковых комиссий.

«В законе сейчас установлены конкретные даты, не позднее которых необходимо образовать избирательные округа и установить среднюю численность избирательного округа, — приводит телеканал СТВ слова Елены Балдовской, секретаря Центральной избирательной комиссии Беларуси. — Таким образом, не позднее 1 сентября Советы депутатов определятся с числом округов, которые будут образовываться к выборам депутатов. То есть, по сути, определят, в каком количественном составе будут формироваться Советы депутатов, и будет установлена средняя численность избирателей по округам.

Центральная комиссия не позднее 1 октября образует округа по выборам в Палату представителей, и на местах не позднее 1 ноября будут образованы округа по выборам депутатов в местные Советы депутатов.

Окружные и территориальные комиссии избирательные будут образованы не позднее 11 декабря 2023 года, и к концу января уже будут образованы участковые комиссии.

В территориальные избирательные комиссии представителей могут выдвигать политические партии, общественные организации и трудовые коллективы».