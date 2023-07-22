На создателей фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы» подали в суд

Создавшая фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» студия Lucasfilm оказалась втянута в судебную тяжбу между конкурирующими компаниями по производству одежды из-за рюкзака, который носил главный герой картины.

Согласно информации, компания Frost River в иске, поданном в федеральный суд Калифорнии, обвинила Lucasfilm в использовании своей продукции без разрешения. В иске также утверждается, что в процессе маркетинговой кампании студия выдала фирменные рюкзаки за продукцию конкурентов. «Этот иск касается двух корпоративных гигантов, Filson и Lucasfilm, эксплуатирующих тяжелый труд и интеллектуальную собственность небольшой американской компании Frost River», — говорится в жалобе.

В фильме Индиана Джонс носит сумку в стиле ранца с основным отделением на завязках и откидной крышкой. Frost River заявляет, что Lucasfilm так и не получила разрешения на использование продукта. Вместо этого она удалила опознавательные знаки с сумки в нарушение федерального закона о товарных знаках.

«Lucasfilm и Filson выпустили 60-секундный рекламный ролик, в котором сцены из фильма «Индиана Джонс 5″ переплетались с видеоклипами актеров, использующих продукцию Filson. При этом в одном из эпизодов был продемонстрирован геологический комплект Frost River», — отмечается в иске.

Lucasfilm пока не прокомментировала эти обвинения.

Сообщается, что картине с производственным бюджетом почти в 300 миллионов долларов удалось заработать сравнимую сумму в мировом прокате. Что равносильно кассовому провалу.