На севере Косово развернули силы НАТО

Силы НАТО на севере Косово сформировали границы безопасности вокруг трех мэрий, чтобы сдержать протестующих сербов, сообщает Reuters.

Агентство сообщает, что американские миротворцы в снаряжении для противостояния массовым беспорядкам установили колючую проволоку вокруг здания мэрии, чтобы защитить ее от сотен разъяренных сербов.

Миротворцы НАТО также заблокировали ратушу в Зубин-Потоке, чтобы защитить ее от разъяренных сербских протестующих.

Напомним, в пятницу столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербскими сотрудниками органов самоуправления общин произошли на севере непризнанного Косово. Сообщалось о том, что президент Сербии Александар Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово. В воскресенье генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал правительство Косово снизить напряженность в отношениях с Сербией.