На прилавках не хватало соли, сахара, спичек: продолжаются проверки сельских магазинов

Главное управление МАРТ по Гомельской области проверило, как ведется торговля на селе в Жлобинском районе.

Как пишет «Гомельская правда», мониторинг проводился в небольших населенных пунктах. Главный акцент делался на том, обеспечены ли местные жители необходимыми продуктами, не продают ли им просрочку и немаркированный товар.

В небольшом магазине «Крама» в Пиревичах проблемы обнаружились спустя несколько минут: в морозилке лежала замороженная буженина, которая должна быть охлажденной. К тому же ее срок годности вышел десяток дней назад.

Мясная продукция – колбаса, грудинка, сальтисон – лежала во вскрытой упаковке, но без даты вскрытия. Так что проверить, соблюдены ли сроки хранения, не представлялось возможным.

– Как собираетесь продавать? – справедливо заметили специалисты МАРТ.

– Ну как: заберем себе, – со вздохом ответила продавец.

На прилавках не хватало соли, сахара, спичек, овощей. Вместе с тем было высокое несоблюдение ассортимента отечественных товаров: из 68 позиций нарушено 24 (35%). Не было белорусской лимонки, чипсов, карамели, мармелада, зефира, бисквита, муки, уксуса, растительного масла. Свежий хлеб продавали жителям до того, как установили ценник.

Магазин «Все для вас», расположенный на остановочном пункте в деревне Антоновка, может дать фору небольшой городской торговой точке: много товаров, приемлемые цены, в помещении чисто. Хотя не обошлось без недочетов: сухари нечаянно «умерли» неделю назад. Не хватало и отечественных продуктов – мяса птицы, рыбных консервов, кофе, растительного масла, баранок, чеснока, сухого корма для животных и зубной пасты. Еще оказалось, что нет контрольных весов, а на ценниках не указана страна-производитель.

Магазин № 41 филиала Гомельского облпотребобщества в этом же населенном пункте порадовал количеством товаров на полках, но вот ценников на картофель и лук не хватало. Сушки и фломастеры оказались просроченными, как и вино «Мерло» – оно вообще два месяца как «умерло». Мучные хлебцы и сухари немаркированные, но продавец призналась, что это «работницы недо­смотрели».

Самое интересное произошло с автомагазином № 10 Рогачевского филиала областного потребительского общества. Чтобы его найти, понадобилось 40 минут объезжать три деревни, где автолавка должна была торговать по расписанию. То ли сработало сарафанное радио, и магазин прятался в лесу от мониторинга, то ли самовольно отклонился от курса – ответ так и остался загадкой. В итоге пропажу обнаружили в Малевичской Рудне. Практически сразу нашлась причина вояжа: в салоне авто в пакете лежала одна полуразмороженная курица, которая перешагнула срок годности … 18 мая. Среди других недоработок: хозяйственное мыло и зубная щетка просроченные, а шампунь и гель для рук не имели маркировки.

Хотя у местных жителей оказалось намного больше претензий к работе автомагазина.

– Часто нет спичек, сахара, соли, замороженных субпродуктов для животных. Хлеб черствый. Еще цены запредельные, особенно на колбасы. Нет ценников, невозможно определить, что сколько стоит, – рассказала Вера Ивановна. – Зимой приходится ждать магазин по три-четыре часа, сидя на морозе. Летом такой проблемы нет, но все равно одного и того же времени не придерживаются.

Общая недоработка: в деревнях таблички с расписанием движения автомагазинов давно выгорели на солнце, да так, что не видно букв. Пора бы уже их заменить.

За нарушения, не несущие в себе вреда жизни и здоровью граждан и допущенные впервые, МАРТ выдал рекомендацию для их устранения. Если в течение года будет повторный «недосмотр» – грозит административная ответственность. Все товары ненадлежащего качества незамедлительно запрещены к реализации.

Напомним, что в конце прошлой недели глава Совета республики Наталья Кочанова наведалась в сельский магазин в Логойске. И тоже была недовольна.