На пожаре в Новополоцке спасли пять человек

Вчера утром спасателям поступило сообщение о пожаре в одной из квартир по улице Молодежной в городе Новополоцке.

Когда работники МЧС прибыли к месту, наблюдалось задымление из окна квартиры на втором этаже пятиэтажного жилого дома.

– Как только мы подъехали к дому, то увидели дым, идущий из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Открытого горения не было видно. Войдя в подъезд и поднявшись на нужный этаж, я, в составе звена газодымозащитной службы, вошел в помещение, – рассказал спасатель Владимир Можейко. – В квартире был захламлен проход, нам пришлось его расчищать, чтобы пройти. Далее, обнаружив очаг возгорания, мы сразу же приступили к тушению и одновременному поиску пострадавших. При обследовании нескольких комнат ничего не обнаружили, но, зайдя на кухню, в дыму я увидел женщину, лежащую на полу без сознания. Вместе с товарищем Артуром Ющенко мы вынесли ее в подъезд и передали коллегам, которые на улице передали пострадавшую бригаде скорой помощи. Мы в это время продолжили обследование вышележащих этажей.

Спасенная женщина 1966 года рождения после осмотра была госпитализирована больницу с ожогами различно степени тяжести и отравлением продуктами горения.

– В квартире на третьем этаже, которая располагалась над горящей, было много дыма. В ней я обнаружил 4 человека, в том числе ребенка 2017 года рождения. Всех я вывел на свежий воздух. Ребенка выносил с применением маски на спасаемого и передал бригаде скорой медицинской помощи, – рассказал спасатель Максим Боровицкий. – После осмотра медиками они были отпущены домой.

В результате пожара в квартире повреждены диван и постельные принадлежности, закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается. Предполагаемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.