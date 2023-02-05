На пожаре в Минске спасли девушку

Она была в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщение о дыме из окна квартиры по ул.Притыцкого,89 в Минске на номер «112» поступило сегодня ночью.

На место выезжали подразделения МЧС.

По внешним признакам наблюдалось открытое горение из окна квартиры на 5-м этаже девятиэтажного жилого дома.

«Мы приехали во внутреннюю часть двора, — рассказывает начальник дежурной смены пожарной аварийно-спасательной части №26 Владислав Мельников. — Пока ребята делали боевое развертывание и прокладывали линию через подъезд, я побежал смотреть, что по обстановке в окнах. На 5-м этаже шёл густой черный дым… Окно было открыто, и из него вышла девушка…

Мы установили автолестницу, и я поднимался к ней. Балкон там маленький, она стала за остекление. Было видно, что девушка была с ожогами. В это же время парни вскрывали квартиру, дверь там металлическая. Когда я поднялся, то уговаривал ее спуститься по автолестнице. Но она не совсем понимала, что происходит. Скорее всего, девушка была в шоке.

Я залез на балкон, закрыл дверь, чтобы дым и огонь не мешали, и силой потянул ее по автолестнице. Внизу коллеги помогли ее спустить, и мы передали девушку прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. Действовали быстро. Параллельно парни уже проникли в квартиру и подавали ствол на тушение».

Впоследствии выяснилось, что произошло загорание имущества в комнате на площади 5 квадратных метров.

После осмотра медиками 19-летнюю девушку госпитализировали с диагнозами «отравление продуктами горения, термический ожог, алкогольная интоксикация».

По словам спасателей, эвакуация не потребовалась, пожар ликвидировали. Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемые версии – поджог и неосторожное обращение с огнем.