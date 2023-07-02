На посольство Беларуси в Гааге совершено нападение

«Подтверждаем акт вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Нидерландах. Выбито стекло, загрязнен фасад. Прибывший наряд правоохранителей задержал злоумышленника», – прокомментировали инцидент в МИД Беларуси.

Один из последних случаев нападения на белорусское посольство за рубежом произошло в декабре 2021 года в Лондоне. Тогда группа лиц, которая состояла из эмигрантов, сначала испортила фасад дипломатического учреждения, забросав яйцами, после чего атаке подверглись белорусские дипломаты.

Телесные повреждения получил белорусский консул, которому врачи диагностировали перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба.

В апреле 2023 года Следственный комитет Беларуси начал спецпроизводство в отношении четырех человек, которых обвиняют в нападении на белорусских дипломатов в столице Великобритании. На днях СК сообщил, что следствие окончено и уголовное дело поступило генеральному прокурору. Ожидается, что вскоре оно будет передано в суд.

Расследование проходило по процедуре спецпроизводства. Заочное обвинение предъявлено четырем белорусам: Вадиму Боговкову, Максиму Зуеву, Александру Напреенко и Сергею Рябушко.