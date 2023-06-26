На Олимпийских играх в Париже запретят алкоголь

На летних Олимпийских играх в Париже, которые будут проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года, запретят употребление алкоголя на трибунах и площадках соревнований, пишет Le Parisien со ссылкой на представителей оргкомитета.

Исключением станет VIP-зона — в ней гостям будут предложены приветственное шампанское, пиво и вино.

Причиной запрета стал «закон Эвина», регламентирующий рекламу алкоголя и устанавливающий нормы употребления табачных изделий в стране.

На площадке Олимпийских игр в Токио в 2021 году спиртные напитки были запрещены из-за пандемии коронавируса. Во время Олимпиад в Рио-де-Жанейро-2016 и в Лондоне-2012 алкоголь был доступен для посетителей во всех зонах.