На Могилевщине выявили липовую мелиорацию: 8 уголовных дел

В Могилевской области выявлены значительные нарушения при проведении мелиоративных работ. В результате проверок заведены 8 уголовных дел. Речь идет о нецелевом расходовании средств.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в прошлом году Могилевской области были выданы более 6,5 миллиона рублей на проведение мелиорации. Они пошли на счет управляющей компании одного из холдингов. В конце года региональные подразделения отчитались о выполнении работ. Однако оказалось, что некоторые филиалы даже не начинали работы, а другие выполнили их в неполном объеме и некачественно.

В апреле этого года Комитет госконтроля уже сообщал о выявленных приписках в мелиоративных организациях Могилевской области. Приписанная площадь составляла 872 га.