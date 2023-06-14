На МКАД сбили велосипедиста

ДТП случилось вчера вечером.

«По предварительной информации, около 19:50 31-летний водитель микроавтобуса «Renault» в районе 19-го километра внутреннего кольца МКАД при съезде на Игуменский тракт совершил наезд на 65-летнего велосипеда, который двигался прямо в попутном направлении направлении по МКАД вдоль проезжей части, — сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. — Велосипедист с полученными телесными повреждениями доставлен в учреждение здравоохранения.

Госавтоинспекция напоминает: на автомагистралях запрещается: движение пешеходов, гужевых транспортных средств, всадников, погонщиков скота, движение на велосипедах, мопедах, колесных тракторах, самоходных машинах и транспортных средствах, которые по техническим причинам не могут развивать скорость движения более 40 км/ч».