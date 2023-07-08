На «Купалье» в Александрии регионы Беларуси представили свои обереги. А вы их знаете?

Оберегом мира и союзного единства на фестивале в Александрии был выбран аист. Однако регионы представили свои традиционные обереги.

Как пишет «СБ: Беларусь сегодня», купальский венок сплели в Дрибинском районе. Есть поверье, что в венке должно быть собрано 13 разных трав, которые наделяют праздничный венок особенными, магическими свойствами. Утром, встречая рассвет, незамужние девушки отпускали венок в реку с намерением о встрече с любимым. Также венок использовался для защиты дома. Через год, в день летнего солнцестояния, венок сжигался.

Мастерицы из Горецкого района привезли оберег «Соломенное солнце», а из Круглянского – оберег «Лялька». Для наших предков кукла была не просто детской забавой, а ритуальным предметом, который должен был делаться в соответствии с определенными правилами и обладал магической силой. Куклы-обереги шились из тканей, делались из соломы, глины и даже золы.

Бобруйские мастера привезли колокольчики. Оказывается, это один из самых сильных оберегов. Вернее, не он сам, а его звон, который отпугивает нечистую силу.

Оберег «Соломенный паук» из Быховского района, где собрана самая большая коллекция пауков-оберегов (более ста). Местные мастера освоили технику плетения нескольких разновидностей «ловцов снов» (пирамидальных, ромбовидных, тематических — посвященных разным праздникам) и нескольких размеров (со спичечный коробок, с ладонь, до семи метров в длину).

Оберег «Подкова счастья» из Мстиславского района. Славяне верили, что найденная на дороге старая подкова способна принести успех.

Белыничские мастерицы привезли рушники. Их наши предки развешивали над окнами и на стенах, приглашая тем самым счастливую судьбу в дом. Рушники применяли в ритуальных обрядах во время родов, встречи почетных гостей, постройки дома, похорон, таинстве крещения и венчания.

Оберег «Глечык» из Краснопольского района. Сосуд из такого природного материала как глина, согласно славянским верованиям, способен вбирать в себя и обезвреживать любые беды и несчастья. Один способ – создание шептунов – маленьких горшочков-оберегов, в которые нужно нашептывать свои желания: про любовь, про здоровье и благополучие, про удачу и благосостояние.

Хотимские мастера привезли пояса. Пояс был одним из обязательных подарков на разных этапах свадебного обряда, им обвязывали первый сноп урожая, перевязывали младенцев. Во время похорон на поясе вели коня, который вез на кладбище покойного. С поясом связывали разные приметы, поверья, заговоры, гадания.

Витебские мастера знакомили с традицией вышиванок и рассказывали секреты «чтения» узоров. Белорусский орнамент – традиционный набор символов и цветов, которые использовали наши предки много столетий с дохристианских времен. Эти цвета имеют глубокую символику. Символы защищали того, кто носил вышиванку: символы матери, солнца, богатства, жизни, человека, семьи, праздника, песни, здоровья, родной земли.

Мастера из столицы привезли оберег «Минская Подкова», а из Минской области куклу-оберег из Слуцкого района.

Из Гомельской области был представлен пояс плетёный на круговой основе, выполненный народным мастером Виктором Шипковым. Изготавливался такой пояс из одной красной нити, которая наматывалась по кругу 250-366 раз, и переплеталась между собой. Когда плели пояс, читали молитву. Новорождённого «спавивали» материнским венчальным поясом. А вот тканый на бердечке пояс являлся важным элементом женского традиционного костюма Калинковичского строя. Еще один оберег – венчальный венок и фата (вэлюм). Их вместе с бутоньерками хранили в иконе, которой благословляли родители молодых.

Из Бреста продемонстрировали свои обереги: свадебный каравай, головной убор свахи. Гродненские мастерицы привезли веточки вербы, тканые ковры и другие обереги.