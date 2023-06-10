На концерт в честь Дня России в Минск зрителей свозили централизованно

И это что-то новенькое, так как еще недавно сложно было ожидать проблемы с публикой на концерте российских звезд.

9 июня в Минске состоялся большой концерт, посвящённый празднованию Дня России. Его организовали посольство России в Беларуси и Мингорисполком. Внешне мероприятие напоминало пропагандистские патриотические акции, которые проходят в самой России и на украинских территориях, из которых хотят сделать Новороссию.

На площадке у Дворца спорта собралось несколько тысяч человек с флагами России, СССР, георгиевскими ленточками. Перед ними выступили посол России в Беларуси Борис Грызлов, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, а также группа «Любэ», ансамбль «Сябры», Денис Майданов, Дмитрий Маликов, Зара, Сергей Рогожин…

Судя по опубликованным в сети видео, апогеем пропагандистского мероприятия стало выступление «Любэ», во время которого на больших экранах со сцены транслировались кадры специальной военной операции в Украине.

Но, как выясняется, тысячи зрителей с флагами Беларуси России это была не случайная публика. Так, «Витебские вести» публикуют фоторепортаж о том, как из областного центра на концерт отправляли делегация ОО «Белорусский союз женщин». Только от этой организации и только из одного региона централизованно, на автобусах на концерт поехали 155 человек.