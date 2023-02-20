На Гродненщине задержана крупнейшая за последние годы партия наркотиков

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Аддзел навін
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Фото из открытых источников.

Сотрудники наркоконтроля Витебской и Гродненской областей задержали 23-летнего водителя одной из строительных организаций, перевозившего в арендованной машине 1,6 кг особо опасного психотропного вещества 4-СМС.

«Оперативники установили его 24-летнего подельника – безработного жителя Гродно, который поставлял запрещенный товар в Беларусь и организовывал склады, — сообщает МВД. — При нем обнаружили около 1 кг аналогичного психотропа, а в трех тайниках, расположенных в Гродненской и Минской областях, – еще 18 кг такого же вещества. В других хранилищах находилось 27 кг альфа-PVP.

Таким образом, правоохранители пресекли попадание на черный рынок крупнейшей за последние годы партии, которой хватило бы на 50 (!) тысяч доз. Сообщники работали на преступную организацию Scorpion».

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