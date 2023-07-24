На Гомельщине впервые обнаружен шакал

Опасного зверя в минувшую субботу подстрелил егерь Национального парка «Припятский» Александр Деренговский на территории Переровского лесничества. И сам удивился, пишет «Новае Палессе».

Дело в том, подчёркивает охотник с солидным стажем, что за 13 лет в Беларуси отмечено всего два случая встречи человека с шакалом. Последний раз зверь посетил Гродненскую область, куда заявился со стороны Литвы. Поскольку в задачу любого егеря входит отстрел нежелательных видов, а к ним относят волка, лисицу, енотовидную собаку и нашего «героя», мигранта также ликвидировали.

Чем же опасен зверь? Шакал – самый активный переносчик бешенства. Он старается ближе держаться к человеку, подбирает пищевые отходы, нападает на домашний скот и птицу. Шакал хитрый и, в отличие от других хищников, наглый зверь. По дерзости нападений на птичники он превосходит лисиц. Вместе с тем довольно труслив. Вид нехарактерный для нашей страны, к тому же внешне шакал напоминает нечто среднее между лисицей и волком, поэтому даже Александр Деренговский не сразу его идентифицировал.

Трофей отправили на исследование в Минский научный институт. Что касается прежнего места обитания зверя, то подозревают, что он мигрировал из Украины из-за боевых действий. Подобные перемещения отмечались в Краснодарском крае. Там в своё время популяция увеличилась из-за миграции особей из Чечни и Афганистана в период военных событий.

Что делать, если встретили шакала в лесу? Не приближаться к животному. Без причины оно не нападёт на человека. Чтобы прогнать хищника, нужно кричать в его сторону – он испугается и убежит. Не надо кидаться на животное или пугать его, иначе оно начнёт защищаться. Шакал не подойдёт, если вы не приблизитесь к нему. Это умный зверь, единственная цель которого – найти пищу. И, конечно, необходимо сообщить в охотхозяйства, ближайшее лесничество.