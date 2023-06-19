На белорусском телевидении российский эксперт выступил с крамольными речами

Белорусская пропаганда давно сделала «национализм» термином ругательным и фактически уравняла с «нацизмом». Иная точка зрения, попытка объяснить разницу терминов, при желании, и вовсе может трактоваться как оправдание нацизма. Соответственно, влечет наказание до пяти лет лишения свободы.

Но в одном из политических ток-шоу на СТВ нашелся человек, который этого не знает. Им оказался заместитель директора российского Института стратегических исследований и прогнозов, доцент, кандидат политических наук Павел Фельдман.

«Очень важно на понятийном уровне развести здоровый национализм и преступный неонацизм. Что такое национализм в хорошем смысле слова? Это стремление к сохранению самобытности, патриотические настроения, протекционизм. Здоровый национализм выражается в стремлении сохранить свою культуру, свою самобытность, веру, получить политическое представительство в рамках существующих институтов и жить так, как народ считает должным и правильным для себя. Эти каналы выражения конвенционального, нормального, здорового национализма тоже нужны. В противном случае возникнет благодатная почва для превращения национализма в неонацизм», — заявил он.

И белорусские эксперты почему-то спорить не стали. Видимо, растерялись.