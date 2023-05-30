На белорусском телевидении ответили Токаеву

«У них даже ядерное оружие одно на двоих сейчас», – этой фразой президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев взорвал тихую благодать Евразийского экономического форума, обратив внимание на разные уровни интеграции государств в ЕАЭС, которые становятся проблемой.

Позже и сам Токаев, и его пресс-секретарь разъяснили, что необходимости в политических союзах у Казахстана нет (по крайней мере, с участием Беларуси и России). ЕАЭС – исключительно экономический союз, и точка.

То, что по этому поводу уже возникли и будут возникать противоречия, в эфире СТВ только подтвердил политический обозреватель Алексей Дзермант.

«Ну не может быть объединения, союза только ради денег, без высоких целей, смыслов и даже некой общей миссии, — заявил Дзермант. — Какова эта миссия? Мы хотим быть одним из полюсов, балансирующих новый многополярный мир. Мы хотим вместе развиваться и обеспечивать нашу безопасность. Мы хотим добрососедских отношений и дружбы между нашими народами. Это самое понятное, что должно быть в основе евразийской интеграции сейчас. А ведь есть еще и глубочайшее культурно-историческое переплетение судеб наших народов и обычных людей, которое складывалось столетиями, если не тысячелетиями».

Однако буквально вчера Касым-Жомарт Токаев заявил, что дополнительных гарантий безопасности в виде российского ядерного оружия ему не надо. А гарантии и помощь, в том числе в военной сфере, Казахстан в последнее время активно обсуждает с Китаем.

Получается, что если, по утверждению Дзерманта, «не может быть объединения, союза только ради денег», то ЕАЭС обречен. Ведь не все стремятся стать каким-то полюсом и включиться в глобальное противостояние. А чтобы иметь дружеские и добрососедские отношения, совершенно не обязательно вступать в какие-то союзы.