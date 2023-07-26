На «Беларусьфильме» начались съемки кино про кино: Юрий Стоянов свою сцену уже отснял

Как сообщает главная киностудия Беларуси в своих соцсетях, начались съемки полнометражного художественного фильма «Киношники». Режиссер — Кирилл Халецкий.

«Киношники» — это история о 20-летнем парне, который после учебы по распределению попал на киностудию и мечтает снять свое авторское кино. Он с нуля осваивает сферу киноискусства. И это оказывается не таким легким, как ему казалось…

Кирилл Халецкий — молодой режиссер, для которого фильм в чем-то станет автобиографичным.

В фильме появится и именитый гость. Так, Народный артист России Юрий Стоянов на днях отснял свою сцену!

Сценарий к фильму прошел через множество редактур, чтобы обрести свой финальный вид. Работа над ним началась еще в январе этого года, премьера планируется на январь-февраль 2024 года.

— Хоть сценарий переписывался, в конечном итоге вся история оказалась на киностудии. Мне кажется, это придаст особый шарм фильму, потому что он стал еще более киношным. Это картина про деятелей кино. Очень много в этом есть правды жизни. Мы реально показываем, как режиссер-дебютант проходит различные этапы создания своего фильма. Это очень интересно, — рассказал Кирилл Халецкий. — Одним из главных моментов при написании сценария было показать именно киношную жизнь такой, какая она есть. Со всеми ее приколами, ситуациями, проблемами. Сложно было никого не обидеть, но мы все сделали аккуратно.

Режиссер «Киношников» определяет жанр своего фильма как комедия.

— Очень много костюмов у нас, разных локаций. Это все задает темп, жанр. Юмора хватает — житейского, обычного, современного. Мне очень нравится, что мы используем такие современные темы, как искусственный интеллект, реальное обучение и онлайн-курсы, инфоцыганство. Обо всем этом у нас тоже рассказывается в очень интересной форме, — поделился Кирилл Халецкий. — К завершению съемок, запланированы самые масштабные сцены.