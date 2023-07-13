На банкнотах евро появятся птицы или реки: стартовал опрос по редизайну купюр

Европейский центральный банк обратился к гражданам Европы с просьбой помочь выбрать тему для обновления дизайна банкнот евро

Опрос стартовал 10 июля и продлится до 31 августа 2023 года. Совет управляющих ЕЦБ планирует выбрать будущую тему к 2024 году, а окончательные проекты – к 2026 году.

На обсуждение вынесен список из семи тем:

птицы;

европейская культура;

европейские ценности, отраженные в природе;

будущее за тобой (идеи и инновации, которые определят будущее Европы);

руки: вместе мы строим Европу;

наша Европа, мы сами;

реки Европы.