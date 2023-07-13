На банкнотах евро появятся птицы или реки: стартовал опрос по редизайну купюр

Европейский центральный банк обратился к гражданам Европы с просьбой помочь выбрать тему для обновления дизайна банкнот евро
Опрос стартовал 10 июля и продлится до 31 августа 2023 года. Совет управляющих ЕЦБ планирует выбрать будущую тему к 2024 году, а окончательные проекты – к 2026 году.
На обсуждение вынесен список из семи тем:
птицы;
европейская культура;
европейские ценности, отраженные в природе;
будущее за тобой (идеи и инновации, которые определят будущее Европы);
руки: вместе мы строим Европу;
наша Европа, мы сами;
реки Европы.