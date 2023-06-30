На аукцион выставлен ликеро-водочный завод «Можейково»

Известный ликеро-водочный завод «Можейково» выставили на продажу. Информация о лоте появилась на сайте «БУТБ-Имущество».

Аукцион назначен на 26 июля. Изначальная цена лота — 20,3 миллиона белорусских рублей или почти 7 миллионов долларов.

Продается не только весь комплекс зданий и сооружений, но и оборудование, в том числе, цех ликеро-водочных изделий на 3,4 тысячи квадратных метров, а также спиртохранилище и склад готовой продукции.

Однако известно, что данная недвижимость при приобретении имеет обременение, так как ее правообладателем является Белагропромбанк: между банком и Лидским районным сельскохозяйственных унитарным предприятием «Можейково» заключен договор об ипотеке. Срок аренды земли, где располагается завод, составляет 50 лет.

Недвижимость и оборудование будут продавать отдельными лотами.

Напомним, на ликеро-водочном заводе «Можейково» выпускали спирт и крепкие алкогольные напитки: водку, бренди и ликеры. Водки «Панский дом», «Беларуская новая», «Знатная», «Вкус победы», «Мiрская крышталёвая», джин «Кардинал», бальзам «Жывiца», — это все была продукция этого предприятия. Высокое качество продукции отмечалось неоднократно на международных дегустационных конкурсах медалями и дипломами. Так, на Московском международном конкурсе спиртов предприятие получало золотые медали и дипломы I степени в номинации «Лучший спирт» за спирт класса «Люкс». Водка «Знатная» была отмечена серебреной медалью на этом же конкурсе в 2013 году.