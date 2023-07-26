На 20 мест два потенциальных студента: почему абитуриенты обходят стороной технические вузы

Прием документов в вузы на бюджетную форму обучения завершен. «Народная Воля» решила проверить, как в нынешнем году обстояли дела с поступающими у технических вузов. Для примера мы выбрали Белорусский государственный технологический университет, расположенный в Минске.

Напомним, что это старейший и известнейший вуз страны. В 2005 году Министерством образования Республики Беларусь университету был присвоен статус ведущего высшего учебного заведения в лесной, химической и полиграфической областях.

В 2007 году решением Совета руководителей правительств Содружества Независимых Государств Белорусскому государственному технологическому университету присвоен статус базового вуза СНГ по образованию в области лесного хозяйства и лесной промышленности.

В 2009 году БГТУ первым среди учебных заведений страны ввел систему менеджмента качества образования, которая соответствует требованиям белорусской системы сертификации СТБ ISO 9001–2009 и немецкой системы сертификации DIN EN ISO 9001:2008….

Одним словом, достижений много. Но каковы итоги вступительной кампании-2023?

А итог такой: нехватка абитуриентов по очень многим специальностям. По крайней мере, такие данные были размещены на сайте вуза на 12.00 26 июля, то есть спустя 12 часов после завершения приема документов. .

«Технология деревообрабатывающих производств»: на 45 мест претендуют только 17 человек. Таким образом, даже абитуриент, набравший 165 баллов из 400 возможных, видимо, станет студентом.

«Мехатронные системы и оборудование деревоперерабатывающих производств»: на 25 мест 14 заявлений.

«Сервис и инжиниринг лесных машин и оборудования»: тут ситуация получше, но все равно недобор – на 25 мест 21 заявление.

«Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса»: на 35 мест 27 желающих учиться.

«Технологические машины и оборудование»: 30 мест и 18 заявлений.

«Производство изделий из композиционных материалов»: при плане приема 20 человек заявления поступили только от 8.

«Производство и переработка полимерных материалов»: на 60 мест 20 заявлений.

«Технология и переработка биополимеров»: на 30 мест нашлось 7 потенциальных студентов.

«Технология стекла, керамики и вяжущих материалов»: при плане приема 50 человек заявления подали только 18.

«Электрохимические производства»: желание учиться по этой специальности изъявили 15 человек, вуз готов был принять вдвое больше.

«Принттехнологии»: на 35 мест 21 человек.

«Лесное хозяйство»: 100 мест и 55 заявлений.

Но настоящий антирекорд установили две специальности: «Промышленные и коммунальные системы водоподготовки и водоочистки» — на 20 мест претендуют только четверо желающих учиться, а также «Производство материалов и устройств электроники» — на 20 имеющихся мест нашлось два потенциальных студента.

Вышесказанное, конечно, не значит, что в вузе по всем специальностям нехватка абитуриентов. Это не так. Есть конкурс на промышленный дизайн, туризм, информационные системы, производство лекарств, нефтехимию…

Маркетинг, менеджмент, экономика и управление — дефицита абитуриентов по этим специальностям в БГТУ тоже нет. Впрочем, как и в других вузах. Но ведь чтобы что-то продавать, надо, чтобы было что продавать. Чтобы чем-то управлять, надо, чтобы было чем управлять. Однако абитуриенты, как видим, в производство не рвутся.