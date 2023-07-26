МВФ улучшил прогноз по росту глобальной экономики

Согласно прогнозам МВФ, рост экономики в текущем и следующем году составит 3 процента, что является улучшением на 0,2 процентных пункта по сравнению с прогнозами, представленными в апреле этого года. Это свидетельствует о том, что мировая экономика «движется в правильном направлении» и проявляет устойчивость после непростых времен.

Экономический рост остается слабым

Однако, несмотря на определенные позитивные изменения, экономический рост остается слабым с исторической точки зрения. Прогнозы показывают замедление роста, прежде всего, в развитых странах. Это связано как с позитивными факторами, такими как восстановление цепочек поставок и улучшение ситуации с COVID-19, так и с негативными факторами, включая высокую инфляцию и жесткую денежно-кредитную политику, которая сдерживает экономическую активность.

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас пояснил, что более сильный рост и более низкая, чем ожидалось, инфляция свидетельствуют о том, что мировая экономика движется в правильном направлении. Однако, хотя некоторые неблагоприятные риски смягчились, баланс все еще смещен в сторону негативных тенденций.

Инфляция

«Инфляция может оставаться высокой или увеличиваться, например из-за обострения войны России в Украине или чрезвычайных погодных явлений. Это может потребовать дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики и привести к новой волне волатильности на финансовых рынках. Ситуация с экономикой Китая может ухудшиться, а геоэкономическая фрагментация может еще больше подорвать рост», – добавил Гуриншас.

Гуреншас подчеркнул, что приоритетом для мировых экономик сейчас является победа над инфляцией. Центральные банки стран с повышенной и устойчивой инфляцией должны продолжать четко сигнализировать о своем намерении снижать уровень инфляции.

В частности, по словам представителя МВФ, необходимо сохранить ограничительную денежно-кредитную политику до появления явных признаков замедления базовой инфляции. «При этом структура фискальной корректировки должна обеспечивать целенаправленную поддержку наиболее уязвимых слоев населения», – добавил он.

МВФ призывает страны также укреплять глобальное сотрудничество в сфере преодоления общих проблем в сфере изменения климата, международной торговли и реструктуризации долга. В Международном валютном фонде убеждены, что только совместными усилиями мировые экономики смогут достичь устойчивого восстановления и обеспечить стабильный рост в будущем.