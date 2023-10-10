МВФ повысил прогноз роста экономики Беларуси

Международный валютный фонд (МВФ) представил обновленный прогноз роста белорусской экономики, и он оказался более оптимистичным. Согласно данным аналитиков МВФ, в 2023 году реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси вырастет на 1,6%, что выше предыдущего прогноза в 0,9%. Также прогнозы на 2024 год улучшились: теперь ожидается рост на уровне 1,3%, что на 0,1% выше предыдущей оценки.

Инфляционные прогнозы также стали более благоприятными. По данным МВФ, в 2023 году потребительские цены увеличатся на 4,7%, что существенно ниже предыдущей оценки в 7,5%. А в 2024 году ожидается инфляция на уровне 5,7%, в то время как ранее прогноз составлял 10,1%.

Счет текущих операций, который измеряет разницу между экспортом и импортом, также предсказывается более благоприятным. Ожидается, что сальдо счета текущих операций вырастет на 2,7% в 2023 году и на 2% в 2024 году, что превышает предыдущие оценки в 1,3% и 1,6% соответственно.

Наконец, МВФ оценил уровень безработицы в Беларуси. По новому прогнозу, ожидается, что к 2024 году безработица составит 3,6%, что ниже предыдущей оценки в 3,9%.

Эти обновленные прогнозы МВФ и аналогичные оценки других международных организаций свидетельствуют о некотором улучшении экономической ситуации в Беларуси.