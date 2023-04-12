МВФ понижает прогнозы глобального экономического роста

По прогнозам Международного валютного фонда, глобальный экономический рост снизится с 3,4 процента в 2022 году до 2,8 процента в 2023 году, после чего установится на уровне трех процентов в 2024 году.

В новом докладе МВФ говорится, что перспективы экономического развития неопределенные в связи с потрясениями в финансовом секторе, высокой инфляцией, последствиями вторжения России в Украину и тремя годами пандемии COVID-19.

Замедление экономического роста будет особенно значительным в странах с развитой экономикой: она упадет с 2,7 процента в 2022 году до 1,3 процента в 2023 году. Особенно это касается зоны евро и Соединенного Королевства.

В базовом сценарии общий уровень инфляции в мире понизится с 8,7 процента в 2022 году до семи процентов в 2023 году вследствие снижения цен на сырьевые товары. Как отмечают эксперты, инфляция оказалась намного более устойчивой, чем ожидалось еще несколько месяцев назад.

Цены на сырьевые товары, которые резко повысились сразу после вторжения России в Украину, затем несколько снизились.

«Несмотря на стимулирующее влияние снижения цен на продовольствие и энергоносители, а также улучшение функционирования цепочек поставок, риски прочно смещены в сторону ухудшения ситуации ввиду повышенной неопределенности, связанной с недавними потрясениями в финансовом секторе», – говорится в докладе.

Вялый прогнозируемый рост связан также с жестким курсом экономической политики, который необходим для снижения инфляции, последствиями недавнего ухудшения финансовой конъюнктуры, продолжением войны в Украине и ростом геоэкономической фрагментации.

«Итак, мы вступаем в опасную фазу, когда экономический рост остается низким по историческим меркам и финансовые риски возросли, но динамика инфляции еще не переломилась», – заявил экономический советник МВФ Пьер-Оливье Гуринша.