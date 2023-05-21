МВД сообщило подробности ликвидации сети «Скорпион»

С начала 2023-го оперативники изъяли у крупнейшего наркомаркета Беларуси более 400 кг психотропов. Это в восемь раз больше, чем за весь прошлый год. Ликвидирована и сеть сбытчиков «Скорпиона»: задержан 91 фигурант. Еще 153 участника этой криминальной организации недавно предстали перед судом, сообщает ведомственная газета «На страже».

Как подчеркнул начальник Главного управления наркоконтроля МВД полковник милиции Олег Сильвестрович, все благодаря скоординированным усилиям главного управления и региональных служб наркоконтроля. Работа строится на мониторинге теневого интернета и системном анализе данных. Кроме того, оперативники активно взаимодействуют со Следственным комитетом и иностранными правоохранителями. Это особенно актуально с учетом нового тренда…

— Если раньше большинство партий доставлялось к нам из России, то сейчас их весомая доля поступает из других государств, — отмечает руководитель. — Вероятно, из Евросоюза и Украины. Почему делаем такой вывод? Во-первых, заметно участились попытки провоза веществ через западную границу. Чаще всего трафикеры делают тайники в авто: прячут дурман за фальш­панелями, маскируют в легальных грузах… Во-вторых, теневой рынок наводнили до этого редкие для нашей республики вещества: МДМА, амфетамин, гашиш. На их изготовлении специализируются преимущественно западные нарколаборатории.

В основном их «продукт» предназначен для российских потребителей. До начала специальной военной операции его доставляли через Украину. Сейчас проверенные маршруты оказались в зоне боевых действий, поэтому преступники ищут обходные пути.

— В прошлом году в республике впервые выявили наркотик 4-СМС, — объясняет полковник милиции. — Его крупнейшую партию (десятки килограммов) в столице изъяли как раз у курьеров «Скорпиона». Насколько нам известно, в России такой психотроп не изготавливают. Зато его подпольное производство не раз выявляли в южной стране-соседке. Не исключено, что там же скрывается и часть верхушки онлайн-магазина, доминирующего на теневом рынке всего постсоветского пространства.

Трафикеры нередко выстраивают сложные логистические цепочки по реэкспорту запрещенных веществ: так обрывают ниточки, ведущие к нарколабораториям…

— Наша с ними борьба напоминает интеллектуальную дуэль или, если угодно, шахматную партию: на каждый шаг преступников мы отвечаем контрмерами, — уверяет заместитель начальника отдела 1-го управления ГУНиПТЛ подполковник милиции Сергей Городецкий. — Кардинально новых схем они не изобретают. Но берут на вооружение современные разработки в сфере коммуникаций и IT-технологий, а также обучают персонал правилам безопасности. Мы в свою очередь совершенствуем методы интернет-разведки. Верно расставив приоритеты, нацеливаемся на самых опасных игроков. Находим их уязвимости и наносим существенный урон.

Наиболее серьезным противником по-прежнему остается онлайн-магазин «Скорпион». Захватив более 70% наркорынка, его представители стремятся стать монополистами. Ведь, избавившись от конкурентов, можно диктовать свои условия. Например, накручивать цены.

— «Скорпион» отличает разветвленная структура с четкой иерархией и разделением ролей, — констатирует подполковник милиции. — Никакой другой наркомаркет не обладает таким многообразием криминальных «специализаций». Курьеры разного звена, кладовщики, администраторы, рекрутеры… Даже специалисты по безопасности делятся там на две категории: IT-служба, заметающая цифровые следы в даркнете, и спортики, которые расправляются с провинившимися минерами.

Есть и ответственные за раскрутку сайта. Выкладывая глянцевые снимки товара, пиарщики придают опасным веществам безобидный вид. Никто не уточняет, что на самом деле скрывается под яркой оберткой. Помалкивают там и о реальных последствиях «дегустации». Скажем, новый психотроп 4-СМС и вовсе продают под видом более известного мефедрона, чтобы покупатели не беспокоились и не задавали лишних вопросов. Рекламщиков волнует лишь рост продаж.

— Сайт устраивает акции и конкурсы, в качестве призов раздавая… запрещенные вещества, — продолжает собеседник. — Так расширяют клиентскую базу. В наркопотребление вовлекают и тех, кто зашел на теневой ресурс из любопытства, не планируя приобретать дурман. Преступники знают: одна-две дозы — и будет крайне трудно сорваться с крючка.

Есть у «Скорпиона» и штат проплаченных комментаторов. Они на заказ пишут хвалебные отзывы о работе платформы и создают обзоры новых продуктов. Ревизоры якобы тестируют их на себе и красочно описывают ощущения. Ни одной жалобы псевдоэксперты там, разумеется, не оставили. Увы, пользователи-новички часто принимают липовые откровения за чистую монету…Как подчеркивает С. Городецкий, оперативники все чаще вычисляют и таких «специалистов», как рекламщики, вербовщики и спортики. Они приносят выгоду незаконному бизнесу, поэтому и наказание получают не менее суровое, чем минеры.

— Чем лучше организован наркомагазин, тем больше новых клиентов и дилеров он может привлечь, — добавляет подполковник милиции. — Ослабляя сильного игрока, стабилизируем ситуацию, создаем предпосылки для спада преступности, в том числе в молодежной среде. Например, среди 91 сбытчика «Скорпиона», которых задержали в этом году, подростков единицы. Профилактическая работа с несовершеннолетними приносит свои плоды.

Стоит помнить: за жизнь рядовых закладчиков наниматели не дадут и ломаного гроша. Ценность представляют только опытные дельцы, доказавшие свою преданность. Вот только их число стремительно уменьшается, несмотря на все меры предосторожности…

— Все чаще вычисляем именно оптовых перевозчиков, обеспечивающих приток наркотиков в страну, — подводит итог Сергей Городецкий. — Многие имели доступ к по-настоящему крупным партиям. Антирекорд поставил фигурант, прятавший в тайниках 47 килограммов психотропов. Мужчина начинал рядовым минером, но доказал полезность боссам. Сначала отвечал за хранение товара, а после развозил его по всей стране. Строго соблюдая все рекомендации IT-службы, делец до последнего верил: его не остановят.