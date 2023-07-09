Мужчину в состоянии клинической смерти достали из Комсомольского озера в Минске

На Комсомольском озере в Минске спасали мужчину 1973 года, сообщает пресс-служба МЧС.

Информация от группы спасения на воде пожарной аварийно-спасательной части №6 об обнаружении мужчины под водой в 30 метрах от берега поступила вчера в 18:20. О мужчине без сознания в районе пляжа №6 сообщили спасателям очевидцы.

Работники МЧС обнаружили и извлекли пострадавшего на берег. До приезда «скорой» работники ОСВОД провели сердечно-легочную реанимацию. После реанимационных мероприятий медиками у мужчины появилось сердцебиение. Его госпитализировали с диагнозом «клиническая смерть, состояние после утопления и сердечно-легочной реанимации».

Причина происшествия и обстоятельства устанавливаются.