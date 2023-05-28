Мужчина в Шкловском районе пытался сжечь свою сожительницу

Шкловским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По информации следственного ведомства, днем 24 мая в больницу с ожогами более 40% тела доставили 61-летнюю женщину. Пострадавшая рассказала врачу, что ее поджег сожитель. Следователи изучили место происшествия и подтвердили слова пенсионерки.

Было установлено, что во время совместного распития алкоголя между сожителями разгорелся конфликт. Мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Фигурант испугался последствий, поэтому решил скрыть следы преступления. Он попросил соседей вызвать скорую и рассказал врачам, что женщина пострадала во время сжигания хозяйственного мусора. В настоящее время состояние женщины оценивается врачами как тяжелое.

Следователи возбудили уголовное дело.