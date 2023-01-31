Муравьи умеют определять рак по моче

Ученые обнаружили, что муравьи обладают способностью распознавать в моче запах, который может свидетельствовать о наличии раковых опухолей.

Это может помочь в диагностике болезни.

Несколько видов рака изменяют запах мочи, специалисты впервые обнаружили, что муравьи обладают способностью выявлять его, сообщает Sky News со ссылкой на исследование команды ученых из Парижского университета.

Для исследования ученые использовали 70 муравьев и мочу мышей с раковыми опухолями и без них.

После трех испытаний насекомые смогли отличить запах мочи здоровых мышей от больных.

По словам исследователей, это объясняется тем, что муравьи имеют очень чувствительную обонятельную систему. Также отмечается, что человеческий нос не может уловить запах рака в моче.

Напомним, ученые использовали кинотехнологии из «Аватара» для диагностики генетических болезней, которые приводят к параличу.

Могут ли они сделать это с человеческой мочой?

В ходе дальнейших исследований ученые хотят выяснить, могут ли муравьи делать то же самое в моче человека. Предыдущие исследования показали, что собаки могут обнаружить рак в моче, если их этому обучить.

Существуют также электронные устройства, которые могут обнаружить некоторые виды рака — например, мочевого пузыря, молочной железы или простаты — по образцам мочи.