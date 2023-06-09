Мультфильм по сценарию Андрея Курейчика победил на «русскомирском» фестивале в Грозном

В Грозном завершился Международный кинофорум славянских народов «Золотой Витязь». Один из главных призов достался мультфильму «Суворов. Великое путешествие».

«Суворов: Великое путешествие» — полнометражный приключенческий анимационный фильм российской киностудии «Союзмультфильм» (первый полнометражный мультфильм этой киностудии за последние 20 лет), основанный на швейцарском походе русской армии под командованием Александра Суворова. Телепремьера состоялась 23 февраля 2023 года на канале «СТС».

Сценарий написал белорусский драматург Андрей Курейчик, автор сценариев «Любовь-морковь», «Юленька», «Елки», «Гараш» и другие. В 22 года он поставил спектакль «Потерянный рай» на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы. 21 июня 2003 года на сцене МХТ имени Чехова состоялась премьера спектакля «Пьемонтский зверь» по пьесе Курейчика, ставшей одним из победителей конкурса современной пьесы, учрежденного Олегом Табаковым совместно с Министерством культуры Российской Федерации.

Напомним, что сейчас Андрей Курейчик – активный деятель белорусской политической эмиграции. Так, 15 июня во время крупнейшего мирового форума по правам человека OSLO Freedom Forum 2023 прозвучит арт-инсталляция Андрея Курейчика «Голоса новой Беларуси». В ней будут представлены 16 монологов белорусских политзаключенных, в том числе Марии Колесниковой, Алеся Беляцкого, Николая Статкевича, Марины Золотовой и Игоря Лосика .

Эти монологи озвучили американские актеры и известные преподаватели Йельского университета, в том числе известные американские историки Тимоти Снайдер и Марси Шор, философ Джейсон Стэнли, режиссер Юрий Кордонский и другие.

Но у Курейчика как-то получается отметиться и там, и там.

Так, Международный славянский кинофорум «Золотой Витязь», где мульфильм по сценарию Андрея Курейчика получил награду, пророссийский-пророссийский, патриотичный-патриотичный, правильный-правильный… А статуэтка «Золотой Витязь» и вовсе «присуждается за искреннее служение историческому единству братских народов».