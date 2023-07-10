МТЗ будет развивать производство беспилотников

Об этом журналистам рассказал генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге.

По словам Виталия Вовка, сотрудничество Беларуси и России в сфере тракторостроения очень плотное.

«Одно рабочее место на тракторном заводе — это семь рабочих мест в Российской Федерации, — цитирует БЕЛТА гендиректора МТЗ. — Это самый главный драйвер сегодня. У нас есть много совместных проектов. Мы работаем очень тесно не только в создании тракторов, но и на создание будущего. Очень активно работаем с Казанским федеральным университетом по созданию отечественных беспилотных тракторов. Уверен, что в ближайшее время мы сделаем новые проекты».

Движение завода вперед будет сосредоточено на беспилотных автономных системах, которые будут облегчать труд на селе, сказал Виталий Вовк: «Для этого нужна современная компонентная база, а это связь науки и производства. Год назад мы создали ассоциацию «Прогресс», которая объединила промышленников Беларуси и России, чтобы все это осталось в рамках Союзного государства. Для этого работаем с нашими партнерами очень активно».