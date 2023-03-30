Мозырский НПЗ готовится к остановке

Завод готовится к большой ремонтной кампании, когда практически все производственные объекты будут остановлены.

Об этом говорится в телеграм-канале Мозырского нефтепереработчика.

«Руководство предприятия нацеливает начальников цехов и производств на постоянный контроль за работой подрядных организаций во время проведения капремонта и особое внимание обращает на качество выполняемых работ. Пока же предприятие продолжает работать в нормальном технологическом режиме, осваивая плановые объемы углеводородного сырья».