В 2023 году более 100 человек уже заразились лайм-боррелиозом от клещей.

Чаще всего членистоногие присасываются в лесу, но регистрировались такие случаи на дачах, у берегов рек и озер, даже в городских парках.

Членистоногие переносят до девяти инфекций, самые распространенные – клещевой энцефалит, лайм-боррелиоз, туляремия, анаплазмоз. Две первые для Беларуси особенно актуальны.

В очередной раз напоминаем признаки заражения. Лайм-боррелиоз проявляется красным пятном диаметром больше 3 см, которое появляется через неделю-две после укуса.

Могут болеть мышцы и увеличиться лимфоузлы, повышается температура. Если болезнь не лечить, она приводит к инвалидности.

Клещевой энцефалит начинается с подъема температуры и головной боли в лобно-височных областях, развивается стремительно. Вирусы поражают мозговые оболочки, что проявляется в судорогах и потере сознания.