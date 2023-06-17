Можно ли проезжать через лес на рыбалку во время запрета?

Как отмечает Министерство лесного хозяйства, ведомству часто поступают следующие вопросы: «Можно ли проехать через лесной фонд к месту ловли рыбы и можно ли рыбачить на лесном озере в период действия запрета или ограничения на посещение лесов?»

Ответ такой — если в данном районе введен запрет на посещение лесов, то это подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами. В том числе нельзя въезжать в лес на транспорте. Отсюда следует, что проезд на рыбалку через лесной фонд или посещение лесного озера запрещено на период действия запрета.