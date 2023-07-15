На телеканале «Беларусь 4» рассказали, можно ли купаться в фонтанах.

В УВД Могилевского облисполкома пояснили, что однозначного ответа на этот вопрос нет. В Кодексе об административных правонарушениях нет статьи о «Купание в фонтанах». Значит и ответственность за такие действия не предусмотрена. Наказать рублем, общественными работами или административным арестом милиционеры могут тех, кто купается в пьяном виде, обзывается, использует ненормативную лексику.

При этом, как предупредила старший прокурор Могилеской областной прокуратуры Марина Барановская, купание в фонтанах небезопасно. Поскольку к фонтанам подведены различные коммуникации, то можно получить электротравму. К тому же, вода в фонтанах тоже может быть небезопасна и не пригодна для купания. Кстати, по этой же причине в фонтанах не стоит умываться, мыть руки или фрукты.