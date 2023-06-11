Может возникнуть «деликатный дефицит»

Шведская компания Essity, владелец брендов туалетной бумаги Zewa, гигиенических прокладок Libresse и Libero, сообщила о продаже бизнеса в России.

Соглашение Essity с покупателем одобрено российскими властями. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2023 года, сообщается на официальном сайте компании.

«В 2022 году в России активы компании обесценились примерно на 1,7 миллиарда шведских крон. Чистая выручка составила примерно 2% от общей чистой выручки группы», – уточняется в сообщении.

Essity пришла в Россию в 1994 года, в стране построены три фабрики по производству товаров для гигиены и здоровья – одна в Ленинградской области, и две в Тульской области, пишет «Коммерсант».

Поставки соответствующих товаров в Беларусь идут именно из России.