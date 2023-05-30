«Может, нам химическую кастрацию ввести? Или окончательную»: в Беларуси обсуждают, как наказывать педофилов

На площадке ток-шоу «По существу» обсудили тему, новости по которой поступают едва ли не каждый день: как наказывать педофилов?

У нас все сделано с точки зрения законодательства, чтобы уменьшить количество преступлений в отношении несовершеннолетних? Может, нам химическую кастрацию ввести? – задали вопрос ведущие.

Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Национальной комиссии по правам ребенка:

— Говорите жестко. Всегда мы будем чувствовать недостаточность средств. Потому что детство – самая чувствительная для нас тема. Это то, что нам дорого, каждому белорусу. И мы, если скажем, что сделали все абсолютно, то мы распишемся в собственном бессилии.

— К вам обращаются с просьбой об ужесточении наказания?

— Об ужесточении наказания шла речь на заседании комиссии национальной по правам ребенка. Госорганы и отдельные граждане высказывали мнения, что необходимо ужесточить наказания за те или иные преступления.

— У нас единственных в Европе смертная казнь и нам плевать на всю эту историю. Так почему бы нам не ввести химкастрацию, чтобы все знали, что у нас мало того, что семья традиционная, так за то, что ты уродом таким будешь, тебя лишат этого сомнительного удовольствия.

— В РФ обсуждался тоже этот вопрос. Я не специалист в области медицины, но полагаю, что это не навсегда, желания могут вернуться к человеку.

— А окончательную? Ну как к этому относиться по-другому?

— По-другому, наверное, нам надо относиться к своим детям. Обезопасить деток можно, усилив их стрессоустойчивость, повысив их грамотность. Есть портал «помогут.бай», там есть разъяснения, что делать в некоторых случаях.

— Дети эти порталы не читают. Они смотрят TikTok, «Вконтакте», еще где-то те посты, которые им нравятся. Пока ты не почитаешь телефон ребенка, ты не поймешь, чем он занимается.

— Вы абсолютно правы. Здесь роль не только общества, но и родителей, надо быть внимательным, надо жить интересами своего ребенка.

Какие наказания запрашиваются для педофилов?

На этот вопрос ответил Павел Зайцев, начальник отдела прокуратуры г. Минска по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи:

— Наказание запрашивается максимально возможное строгое. Я не говорю, что это верхний предел санкций, но учитываются личность обвиняемого, обстоятельства, количество потерпевших, сами характеристики потерпевшего, обстоятельства произошедшего. И с учетом этого органы прокуратуры затребуют строгое наказание. Как правило, суды с нами соглашаются. По преступлениям, связанным с сексуальным насилием над несовершеннолетними, назначается довольно серьезное наказание.

В рамках обсуждения мы больше затрагиваем тему именно физического насилия в классическом понимании. Но с учетом развивающихся технологий очень много преступлений насильственного характера совершается в сети Интернет. В текущем году был вынесен приговор в отношении взрослого мужчины, который с использованием сети Интернет совершил развратные действия в отношении порядка 150 несовершеннолетних из различных регионов страны, в том числе более 90 были детьми из Минска.

— Какое он несет наказание?

— 6 лет лишения свободы.

— Опять же, мы говорили, что количество рецидивистов довольно высокое. Тех, кто выходит через 6 лет и идет заниматься тем же самым.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:

— Не надо путать понятия. Рецидив, специальный рецидив, в данном случае невелик – всего 4%. Тревогу вызывает, что, как правило, эти преступления длящиеся и многоэпизодные. Иными словами, педофил, который действует аккуратно (они даже инструкции в Сети распространяют, в даркнете их можно почитать: как втереться в доверие, как сделать так, чтобы тебя не поймали), может совершать насильственные действия в отношении деток годами, не будучи разоблаченным.