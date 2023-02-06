Мощное землетрясение: счет погибших идет на сотни и в Турции, и в Сирии

Счет погибшим в результате мощного землетрясения на юго-востоке Турции уже идет на сотни и в самой Турции, и в соседней Сирии. В Сирии телеканал «Аль-Ихбария», со ссылкой на Минздрав республики, сообщил о 237 погибших. В Турции, по предварительным данным, погибли уже почти 200 человек.

Центр землетрясения магнитудой 7,8, ощущавшегося даже в Каире, находился к северу от турецкого города Газиантеп, примерно в 90 километрах (60 милях) от сирийской границы.

Известно, что обрушилась включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп. Об этом сообщила газета Yeni Şafak. По ее данным, причиненный постройке ущерб еще предстоит определить. Сейчас известно, что стены в некоторых местах обрушились после подземных толчков. Под завалами еще могут находиться десятки людей, сообщает TRT Haber. Крепость датируется II веком нашей эры, ее построили римляне.

По словам губернатора Хулуси Сахина, в турецкой провинции Малатья обрушилось не менее 130 зданий, в том числе жилых домов. В результате землетрясения взорвался газопровод в городе Кахраманмараш.

На северо-западе Сирии оппозиционная Сирийская гражданская оборона назвала ситуацию в контролируемом повстанцами регионе «катастрофической», добавив, что в результате обрушения зданий люди оказались в ловушке под обломками, больницы переполнены ранеными.

Обрушения зданий и около 200 пострадавших — в сирийских Алеппо, Хаме и Латакии. Толчки ощущались в Дамаске и Бейруте, люди в панике выбежали на улицы.

По словам властей, это самое сильное землетрясение с 1999 года, тогда погибли около 18 тысяч человек.

Турецкое агентство по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) в понедельник обратилось к международному сообществу за помощью после мощного смертоносного землетрясения на юге страны.

В заявлении AFAD говорится, что ему нужна международная помощь «в области городского поиска и спасения».

По данным AFAD, провинциями, которые «сильно» ощутили землетрясение по всей Турции, были Кахраманмараш, Хатай, Османие, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Малатья и Адана.

«Землетрясение произошло, когда жители спали и не были готовы к ЧП, — пишет mk.ru. — Видео, размещенное в социальных сетях, показывает десятки разрушенных зданий, а напуганные жители толпятся на затемненных улицах среди хаоса.

Землетрясение в Турции произошло вдалеке от туристической зоны, — об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В Турции объявили самый высокий уровень тревоги из-за землетрясений.

Американский предприниматель Илон Маск сообщил в своем твиттере, что готов отправить терминалы Starlink в Турцию, если они потребуются при ликвидации последствий землетрясения.

Отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети о том, возможна ли отправка терминалов для помощи спасателям, Маск заявил, что Starlink еще не получил разрешения на это от властей Турции.

«SpaceX готова отправить терминалы, как только это разрешение будет получено», — написал предприниматель.