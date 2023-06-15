Мошенники списали с карты у минчанина больше 76 тысяч рублей

Он обратился в Ленинское РУВД с заявлением о хищении денег.
«Заявителю позвонил якобы сотрудник безопасности банка и сообщил, что на имя мужчины неизвестный пытается оформить кредит, — рассказывает столичная милиция. — Чтобы обезопасить свои деньги и помочь вычислить преступника, минчанину необходимо оформить кредит в банке и перевести деньги на указанный расчетный счет. Также лжесотрудник порекомендовал установить на мобильный телефон приложение удаленного доступа для защиты персональных данных.
Когда мужчина загрузил приложение, с его карты были списаны все деньги.
Общая сумма денежных средств, похищенная аферистами у потерпевшего, составила свыше 76 тысяч рублей».
Возбуждено уголовное дело.
Милиция напоминает: не устанавливайте программы для удаленного доступа и не переходите по присланным ссылкам!