Мошенники «разводят» белорусов, используя фото Александра Лукашенко

Стало известно о новом мошенничестве, которое набирает обороты в Беларуси.

В частности, в соцсетях стала распространятся ложная информация от имени «Белоруснефти». Суть мошенничества состоит в выманивании денег. Для этого злоумышленники под видом рекламной акции якобы от «Белоруснефти» предлагают гражданам пройти некую регистрацию, чтобы получать поддержку от государства 2000 белорусских рублей ежемесячно. В своих ложных афишах мошенники используют фото Александра Лукашенко.

В пресс-службе компании пояснили, что распространяющаяся в соцсетях информация на самом деле является фейком.

— Вся достоверная информация об акциях «Белоруснефти» публикуется только на официальном сайте компании: azs.belorusneft.by, — подчеркнули в кампании.

Чтобы не стать жертвой мошенников в «Белоруснефти» посоветовали гражданам не переходить по подозрительным ссылкам, не оставляйте данные своих платежных карт, а также не проходить какие-либо тесты на сторонних ресурсах.

Также в компании попросили белорусов жаловаться на подобную «рекламу», а ссылку или скриншот мошеннических ресурсов пересылать в официальные каналы компании.