Мошенники предлагают лёгкий доход от имени «Беларуськалия»

Вот такие посты стали появляться в сети Instagram: «Зарабатывайте от 10 000 рублей ежемесячно легко на нашей инвестиционной платформе», «Как реализовать мечты с «Беларуськалием»? «Беларуськалий открывает бесплатный доступ к инвестиционной платформе».

«ОАО «Беларуськалий» официально заявляет, что не проводит и не планирует организацию каких-либо «программ инвестирования» и других финансовых мероприятий с использованием социальных сетей, в том числе Instagram, — говорят на предприятии. — Аккаунты, размещающие подобную информацию, какого-либо отношения к нашему предприятию не имеют.

Будьте бдительны, не доверяйте сомнительной информации!»