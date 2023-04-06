«Могут установить шпионские программы и вынудить к сотрудничеству»

Служба государственной безопасности призывает жителей Латвии не ехать в Беларусь и Россию в период предстоящих пасхальных праздников. И вот почему.

«В связи с напряженностью в отношениях между странами Запада и Россией страна-агрессор и ее ближайший союзник Беларусь активизировали свои усилия по получению разведывательной информации о странах Запада, в том числе о Латвии, — цитируют предупреждения СГБ латвийские сми. — С учетом мер противодействия, реализуемых СГБ совместно с другими службами, возможности сотрудников российских и белорусских спецслужб действовать на территории Латвии стали более ограниченными.

В связи с указанными обстоятельствами спецслужбы России и Беларуси заинтересованы в использовании граждан Латвии, въехавших на территорию этих стран, для получения разведывательной информации.

Первая попытка сближения чаще всего происходит на пункте пограничного контроля, когда представители спецслужб выдают себя за пограничников или используют другие личины — как правоохранительных органов, так и любых других российских или белорусских органов власти.

Российские и белорусские спецслужбы не преминут использовать угрозы, шантаж и другие незаконные методы на территории своей страны, чтобы попытаться вынудить иностранцев к сотрудничеству.

Если вам все же нужно поехать в Россию или Беларусь, СГБ рекомендует не брать с собой мобильный телефон, особенно если он содержит рабочую или конфиденциальную информацию. В пункте пограничного контроля данные мобильного телефона могут быть извлечены, а также он может быть заражен шпионским ПО.

Более безопасным выбором будет мобильный телефон с предоплаченной картой, которую можно выбросить после поездки. Также нельзя брать с собой компьютер, флешки и другие электронные устройства.

СГБ напоминает о признаках, которые могут свидетельствовать о контакте с представителем российской или белорусской спецслужбы при пересечении границы. К таким признакам относятся необычайно повышенное внимание и допрос, но допрашивающий в штатском, а не в форме пограничника.

Также человек может задавать вопросы, не относящиеся к компетенции пограничника, например, о ситуации в стране Латвии, отношении к событиям в Украине, военных беженцах, въехавших в Латвию, поддержке, которую оказывает Латвия Украине.

Таким лицам могут быть предъявлены обвинения в каком-либо проступке или преступлении в попытке заставить их «сотрудничать» в обмен на реабилитацию.

СГБ обращает внимание на то, что целью сотрудника спецслужбы не всегда является вербовка человека. Он также может получить важную информацию во время простого разговора…»