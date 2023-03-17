Могилевчанин умер за рулем своего автомобиля

В феврале в Могилеве автомобиль «ВАЗ 2109», двигаясь по ул. Челюскинцев, выехал за пределы проезжей части вправо по ходу движения транспортного средства, проехал по тротуару и газону с наездом на препятствия, и лишь потом остановился.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала клиническую смерть мужчины, находившегося за рулем.

К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными и спустя полчаса наступила биологическая смерть.

Как позже выяснилось, умершим являлся 61-летний могилевчанин.

По данному факту управлением Следственного комитета по Могилевской области проводилась проверка. Тело водителя доставили в судебно-медицинский морг управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области для установления причины смерти.

«В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы трупа установлено, что на теле покойного имелось несколько ссадин в лобной и лобно-теменной областях головы, ушибленно-рваные раны на языке, которые образовались незадолго до наступления смерти и в причинной связи с ней не состоят, — рассказывает Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области. — Иных телесных повреждений не обнаружено.

По результатам исследований государственным медицинским судебным экспертом установлено, что у мужчины имелось заболевание – расслаивающая аневризма грудного отдела аорты на фоне артериальной гипертензии (заболевания, проявляющегося стойким повышением артериального давления). Произошел разрыв болезненно измененной стенки аорты с излитием крови в полость сердечной сорочки и сдавлением сердца (гемотампонада), приведшим к смерти мужчины.

Из объяснений родственника известно, что умерший накануне жаловался на повышенное артериальное давление, но за медицинской помощью не обращался, опасаясь потерять работу, которую сложно найти в его возрасте.

Таким образом, результаты судебно-медицинской экспертизы помогли следователям установить обстоятельства происшествия: водителю стало плохо во время управления автомобилем, вследствие чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, и вскоре после этого мужчина скончался.

Случаи смерти водителя за рулем транспортного средства вследствие заболевания достаточно редко встречаются в практике судебных экспертов управления ГКСЭ по Могилевской области. Тем не менее для предотвращения подобных трагедий государственные медицинские судебные эксперты призывают граждан бережно относиться к своему здоровью, не садиться за руль транспортного средства при плохом самочувствии, вовремя обращаться за медицинской помощью и выполнять назначения врача, чтобы не создавать угрозу для жизни и здоровья как собственных, так и окружающих людей».