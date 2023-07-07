Многодетным и инвалидам предлагают подработку: комментарии налоговой и милиции

По всему Пинску на столбах висят объявления о возможности дополнительного дохода для инвалидов первой и второй групп, многодетных родителей. Предлагается растаможить на себя по 140-му указу квадро- или гидроциклы и получить за это пару сотен долларов. Чем чреваты такие сделки как для авторов листовок, так и для согласившихся подзаработать, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Напомним, согласно указу от 10.04.2019 № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов» многодетным родителям, инвалидам l и ll групп, а также родителям детей-инвалидов возмещается 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию страны транспортных средств для личного пользования.

То есть это, как правило, категории граждан с низкими доходами. При этом их просят «повесить» на себя далеко не дешёвые машины. По информации Брестской таможни, в отношении легкового авто с рабочим объёмом двигателя 2 800 куб. см, находящегося в свободном обращении, например, с 28 июня 2023-го, а выпущенного 17 марта 2020-го (то есть возрастом от трёх до пяти лет), сумма таможенных пошлин, налогов составит 27 670,44 рубля, а возмещения, предоставляемого в соответствии с положениями Указа № 140 — 13 835,22 рубля.

Безусловно, в отношении квадро-и гидроциклов цифры будут меньше, но тоже не копеечные!

Вот как комментируют данный вопрос в ИМНС по Пинску:

— Соглашаясь на подобное предложение, гражданин с низким уровнем дохода должен знать, что факт приобретения им дорогостоящего имущества наверняка заинтересует налоговые органы. И, возможно, ему придётся пояснять происхождение крупных сумм денежных средств, направленных на его покупку. Цель подобных проверок, проводимых налоговыми органами, — выявление лиц, чьи расходы превышают доходы, а также установление сумм фактических расходов и источников доходов.

Такие проверки проводятся за месяцы текущего года и прошедшие десять календарных лет. Установленные суммы превышения расходов над доходами облагаются подоходным налогом по ставке 26%.

При оформлении льготником документов на приобретение имущества на своё имя ему впоследствии невозможно будет доказать непричастность к понесённым расходам. Объяснения, что, мол, таких денег и в руках никогда не держал, имущество даже не видел, во внимание не принимаются, так как в документах зафиксировано иное. В случае предъявления налоговым органом к уплате подоходного налога с неподтверждённых расходов указанную сумму придётся уплатить добровольно. Либо она будет взыскана принудительно.

Свою точку зрения на ситуацию с «вешалками» изложил также первый заместитель начальника Пинского ГОВД подполковник милиции Виталий Хмарук:

— Необходимо понимать, что лица, решившие оформить на себя чужой транспорт, будь то автомобиль, мотоцикл или квадроцикл, берут на себя все связанные с ним риски, причём неважно, что они его даже в глаза не видели. Так, например, серьёзные проблемы возникают, когда во время ДТП водитель скрывается с места происшествия, а также при нарушении правил остановки и стоянки, превышении скорости, зарегистрированном приборами фотофиксации. В первую очередь к ответственности привлекается собственник транспорта, так как его установить проще, чем фактического владельца.

В случае совершения дорожно-транспортного происшествия, повлёкшего причинение морального вреда, возмещать такой вред будет именно владелец транспортного средства независимо от его вины. Именно ему, как владельцу, придётся уплачивать транспортный налог, о котором обычно «забывают» рассказать распространители рекламы, а также все штрафы — к примеру, за превышение скорости. Именно к нему придут представители отдела принудительного исполнения описывать имущество, если штрафы вовремя не будут оплачены. Не стоит забывать, что, участвуя в незаконных схемах ухода от налогов, человек становится соучастником и наравне с другими будет возмещать ущерб.

Первый замначальника обратил внимание и на такой нюанс: за расклейку листовок в неустановленных местах возможно привлечение к административной ответственности по ч. 2 ст. 21.14 КоАП — за нарушение правил благоустройства и содержания населённых пунктов. Это влечёт наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (925 рублей), на индивидуального предпринимателя — от 10 до 50 (370—1 850 рублей).