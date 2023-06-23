Многим белорусам в Польше придется заново пройти процедуру легализации

В Польше с 1 июля 2023 года отменяется состояние угрозы эпидемии. В связи с этим у иностранцев, которые находятся в стране, есть 30 дней (то есть до 31 июля 2023 года), чтобы позаботиться о легализации своего пребывания и продлении необходимых для легального нахождения и трудоустройства документов.

С 2020 года в Польше действовал специальный закон об антиковидных мерах. Одна из таких мер позволяла иностранцам легально жить и работать в Польше с просроченными во время пандемии документами — например, визами или ВНЖ.

В наиболее сложной ситуации из-за отмены антиковидных мер оказались белорусы, которые живут и работают в Польше на основании просроченных национальных виз: гуманитарной и Poland Business Harbour. Получить новые визы на территории Польши нельзя, и таким людям придется легализоваться новым способом.

Это либо получение вида на жительство, которое выдается один раз на три года. Либо с использованием механизма международной защиты — например, статуса беженца.

Напомним, что по официальным данным польской стороны данным на конец 2022 года, в Польше проживало 68 684 граждан Беларуси.