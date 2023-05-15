Мировые валюты уходят с белорусского рынка

Санкции Запада обрубили западный и южный векторы международной торговли Беларуси. Объемы внешней торговли Беларуси с Украиной стремятся к нулю, со странами ЕС – резко упали. Зато прирастает восточный вектор. Прежде всего в лице России и Китая. Как отражение процесса разворота на Восток можно рассматривать результаты торгов валютами на Белорусской валютно-фондовой бирже, пишет профессор, доктор экономических наук Борис Желиба.

Приведем объемы торгов за 5 мая, переведя их в национальные рубли по курсам: доллар – 42,5 млн; евро – 0,654 млн; российский рубль – 90,0 млн, китайский юань – 19,2 млн белорусских рублей. Они говорят сами за себя. Риски для платежей в долларах и евро значительно выросли, западноевропейские и американский рынки, по сути, закрылись. Ведущим белорусским банкам западные банки-партнеры закрыли корреспондентские счета. Российский рубль торжествует. А бедный евро уже исключен из валютной корзины белорусского рубля, его место занял юань. Наверное, недалек тот час, когда российский рубль в купе с юанем окончательно вытеснят с нашего валютного рынка не только евро, но и американский доллар.

Мировые или резервные валюты, к которым как раз и относятся доллар США и евро, но никак не относятся юань и российский рубль, сокращаются на глазах и в активах белорусских банков.

Более 20 лет Национальный банк РБ с переменным успехом боролся с долларом, настойчиво проводя политику дедолларизации, а, затем, девалютизации. Но, как говорится: не было бы счастья, да несчастье помогло. Политическая ситуация развернула страну на Восток. По информации Нацбанка удельный вес белорусского рубля в активах банков на 1.04.23 достиг 53,9%. Соответственно доля валютных составила 46,1%. Еще год назад соотношение было в пользу валютных инструментов.

Кстати, локальный минимум белорусского рубля был отмечен на 1 марта 2016 года – 33,8%. Это было одним из следствий значительного падения курса белорусского рубля. Такая ситуация с активами отражается, прежде всего, на кредитах. К примеру, на 1.04.23 более половины кредитов обрабатывающей промышленности было выдано в белорусских рублях (54,3%), а всего год назад их доля была только 36,8%. И, если доля кредитов в белорусских и российских рублях была год назад 47,4%, то в текущем году их удельный вес достиг 72,8%.

Вопрос в том, что предприятия могут приобрести на долларовые или еврокредиты, а что на рублевые? Особенно, когда это инвестиционные проекты. На каких рынках более современные техника и технологии – на западных или восточных? Ответ, по-моему, очевиден.

Россия, сегодня, продает большие объемы нефти Индии за индийские рупии, и не знает что с ними делать. Рупия не конвертируемая валюта. Ограниченную конвертируемость имеет и китайский юань.

Внутренний белорусский рынок начал испытывать недостаток российских рублей. Такие «дочки» российских банков, как Белгазпром, Альфа Банк, БелВЭБ являются главными поставщиками безналичных, а, в недавнем прошлом, и наличных денежных средств в российских рублях. Но в России на банки наложены еще более жесткие санкции. Поэтому белорусским банкам необходимо привлекать деньги и от граждан России, привлекая их высокими депозитными ставками по вкладам в российских рублях. Тем более россияне в последнее время довольно активно пользуются услугами белорусских банков из-за тех же санкций, наложенных на российские кредитно-финансовые организации.

Ожидается, что сохранение тенденции замещения в балансах банков долларов США и евро российскими рублями и китайскими юанями сохранится и в нынешнем году. Не означает ли это рано или поздно наступление в Беларуси долларового и евро дефицита? Хотя на наличном валютном рынке население который месяц продолжает беспечно сдавать больше долларовой и евро валюты, чем покупать. Так, в апреле физлица продали валюты на 217 миллионов в долларовом эквиваленте больше, чем купили. Бизнес-резиденты продали банкам на чистой основе 184,3 миллиона долларов. Неужели все готовы сказать: «Прощай доллар и евро, привет российский «деревянный» и юань?»