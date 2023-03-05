Мировой туризм полностью восстановится к 2024 году

Согласно прогнозу аналитиков компании Euromonitor International, ожидается, что мировые расходы на въездной туризм достигнут 83% от своих пиковых уровней в 2019 году, вернувшись к полному восстановлению к 2024 году.

Как отмечается в исследовании, после трех лет пандемии мировой туризм постепенно возвращается в обычное состояние. Последние ограничения на поездки снимаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китай возобновил туризм с 6 февраля 2023 г.

Основным драйвером восстановления мирового туризма станет Китай. Euromonitor International ожидает, что в первом квартале 2023 года выездной туризм в Китае будет «медленно стагнировать», поскольку число случаев заболевания COVID-19 внутри страны растет, а за рубежом «усиливается геополитическая напряженность».

Ожидается, что поток туристов из Китая начнет набирать обороты только со второго квартала 2023 года и далее, что в целом приведет к исключительному росту расходов на выездной туризм в мире – более чем на 400% в 2023 году по сравнению с прошлым годом. Это обеспечит необходимый импульс для развития многих туристических направлений, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Потребительские ценности проникают во все аспекты образа жизни, где выбор поездки все чаще отражает также и рабочие отношения потребителей. Примером этого является тенденция смешанных путешествий (или bleisure – бизнес плюс отдых): это могут быть так называемые workations (рабочие каникулы) или work from anywhere (возможность работать из любого места), — отмечается также в исследовании.

Ожидается, что рост предложений, основанные на ценностях здорового образа жизни, такие как спорт, велнес и экотуризм, будут превосходить динамику продаж стандартных турпакетов в 2023–2027 годах, при этом средний рост их стоимости составит более 12% в год.

По прогнозам, в 2023 году общая стоимость оздоровительных пакетов, в которых основное внимание уделяется целостному самочувствию, от занятий йогой до лечебных процедур в SPA-центрах по назначениям врача, достигнет 29,3 миллиарда долларов США.

Wellness-индустрия продемонстрировала высокую устойчивость во время пандемии, причем в 2020 году снижение было меньшим, чем у других видов турпакетов (-65% против -69% соответственно).

Туризм, основанный на посещении природных достопримечательностей (сюда включены приключенческий туризм, экотуризм, а также пляжный отдых), также пользуется повышенным спросом. Ожидается, что только в 2023 году на его долю придется 57% всех туристических пакетов по всему миру.

Эти турпакеты охватывают сельские, пляжные и приключенческие природные направления и виды деятельности, поскольку привлекательность отдыха на природе продолжает расти после пандемии, — отмечают авторы исследования.